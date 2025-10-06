「ピザーラ」から、2025年10月15日（水）～11月30日（日）の期間限定で、「パックマン」45周年と「アイドルマスター」20周年を記念した特別企画【#パックマス】コラボピザが登場します！新たなコラボピザ「ピザーラ MAKE IMP@CT！」では、人気のピザーラメニューをパックマンをイメージしてアレンジした3つの特別なピザが楽しめます。さらに、オリジナルグッズなどが当たるキャンペ