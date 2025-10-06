2025年6月にオープンした「博多鶏らーめん とりこ堂 名古屋新栄店」は、福岡・博多に続く2号店で、東海地方では初出店となる話題の鶏らーめん専門店です。夜は「とりやき酒場 鶏ん家」として営業しており、昼の時間帯のみ「とりこ堂」として営業しています。看板の“博多鶏らーめん”は、福岡を代表する銘柄鶏「華味鳥（はなみどり）」を使用。養鶏場から直送されるため、抜群の鮮度と旨みが自慢です。