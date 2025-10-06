秋の高校野球香川大会はきのう（5日）決勝が行われ、藤井が英明を下して初優勝を果たしました。 2対0、英明リードで迎えた3回。藤井はノーアウト2塁のチャンスに2番中道がヒットエンドランを決め、1点を返します。さらに相手のミスにもつけ込み、一挙7点の猛攻をみせます。英明も負けていません。続く4回、先頭バッターは3番の松本一心がホームランで口火を切ると4回5回で5点を返し、試合を振り出しに戻