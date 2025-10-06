覚王山の参道沿いに、2025年6月オープンした生ドーナツ専門店「UNI DONUTS 覚王山店」。横浜を中心に全国20店舗以上を展開しており、名古屋では八事・栄に続く3店舗目です。生地は毎日一から手作りし、その日に揚げたものだけを提供。軽やかでふっくら、そして“ふわもち”な新食感の生ドーナツが楽しめます。最大の特徴は、生地にカボチャを練り込んでいること。自然な甘みが加わるだけでなく、規格外のカボ