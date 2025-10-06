サッカーJ3カマタマーレ讃岐は、きのう（5日）、今シーズン最多の集客を目指すホームゲームを開催し、宮崎と対戦しました。 「カマタマチャレンジDAY」と題したホームゲームには、今季最多に届かなかったものの、約2900人のサポーターが集まりました。試合は、宮崎に押され、0対4で迎えた後半43分。カマタマーレは、左合選手がペナルティエリア内で倒されPKを獲得し