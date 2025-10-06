バスケットボールB3香川ファイブアローズは、アウェーで東京ユナイテッドとの2連戦に臨みました。 おととい(4日)の1戦目は84対62、きのうの2戦目も93対74と快勝し、開幕4連勝です。次節は、今月11日、12日に徳島とアウェーで対戦します。