サッカーJ1・ファジアーノ岡山はおととい（4日）アウェーでアルビレックス新潟と対戦しました。 ここ5試合、勝利から遠のいているファジアーノ。前半24分、敵陣深くでラインを割りかけたボールを本山がギリギリで残し最後は一美！先制点を挙げるとその後は新潟の猛攻を堅い守りでしのぎます。しかし、後半22分、ゴール前の折り返しから押し込まれ同点に。6試合ぶりの勝利とはなりませんでし