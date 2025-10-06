瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。6日夜も晴れの天気が続く見通しです。 7日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。6日よりも湿度が高くなり、ジメジメとした体感になりそうです。朝の最低気温は岡山で19度、津山で17度、高松で20度でしょう。日中の最高気温は岡山で28度、津山で26度、高松で29度の見込みです。6日よりもやや気温は低くなります。木曜日にかけては雲が多く、すっきりしない天気に