竹ノ谷選手 前橋育英高校サッカー部のキャプテン竹ノ谷優駕選手。２０２６年からＪ２のモンテディオ山形に加入が内定したと６日、クラブが発表しました。 竹ノ谷選手は、今年１月の選手権大会で優勝時には２年生ながらＳＢやＤＨとして全国優勝にも貢献しています。 竹ノ谷選手は「持ち味である情熱あるプレー、予測力、ユーテリティ性を発揮してファンの方々と共に熱く闘い勝利に貢献できるように頑張