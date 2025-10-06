7日、薩摩地方は、昼過ぎまで晴れますが夕方から雲が広がり、にわか雨の可能性があります。大隅地方は日中晴れ、夜は曇り。気温差に注意。種子島・屋久島地方は晴れますが高波に注意。奄美地方は蒸し暑く、熱中症に警戒を。旧暦8月15日の「中秋の名月」が、6日夜見られますが、今年は満月ではありません。満月は7日で、次に中秋の名月と重なるのは2030年です。6日夜は、県本土や種子島・屋久島地方で星空が見える可能性があり