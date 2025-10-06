東京市場まとめ 1.概況 日経平均は866円高の46,636円と大幅続伸で寄付きました。週末に投開票された自民党総裁選で、高市早苗前経済安全保障相が新総裁に選任され、財政拡張的な政策期待から買いが優勢でのスタートとなりました。ドル円が円安に振れたことも株高を後押しし、序盤から堅調な推移となった日経平均は、2,065円高の47,835円と大幅高で前引けとなりました。後場は序盤に伸び悩むも、再び上げ幅を拡大する展開と