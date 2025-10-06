１９９０年代の広島で正捕手を務めた西山秀二（５８）さんは、２度のベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝くなど３球団で２０年の現役生活を送った。大阪・八尾の大正中時代には桑田真澄投手（現巨人２軍監督）とバッテリーを組み大会を制覇してきたが、高校は別々の道を歩むことに。あこがれていたＰＬ学園への入学が頓挫した西山さんは、猛勉強の末、大阪の名門校・上宮の合格を勝ち取る。しかし、高校進学とは別に親に直談判