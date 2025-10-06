育休中に仕事をさせようとするブラック企業【漫画】本編を読む自身の妊娠がきっかけで育児漫画などを描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧：Twitter)に投稿されている中からエッセイ漫画「【ブラック企業】育児をしなかったであろう上司にイラッとした話」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに育休中にタダ働きさせようとする上司についても伺った。■「働いてもタダ」育休を軽視した会社から