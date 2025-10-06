ロッテは６日、金子誠１軍チーフ守備走塁コーチ、大家友和２軍チーフ投手コーチが契約満了に伴って今季限りで退団すると発表した。同日に国吉佑樹投手、西村天裕投手、二木康太投手、岩下大輝投手、大下誠一郎内野手、金田優太内野手と育成の永島田輝斗投手の７選手に６日、契約を行わない旨を通知したと発表。今後について二木は未定、その他の選手は現役続行を希望している。今季最終戦を終えた５日には、３シーズン指揮を