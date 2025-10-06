ユーロドル一時１．１６６７レベル、仏首相の辞任報道で安値広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、フランスのルコルニュ首相の辞任が報じられると、一段とユーロ売り反応が広がっている。ユーロドルは安値を1.1667レベルに広げている。フランス債が一段と売られ、利回りが上昇。独仏１０年債利回り格差が１月以来の水準へと拡大している。 EUR/USD1.1669EUR/JPY175.26EUR/GBP0.8683