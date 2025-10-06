秋田朝日放送 ６日朝、秋田県美郷町で農作業をしていた男性がクマに襲われ足にけがをしました。襲ったクマの近くには子グマ２頭がいて親子３頭で行動していたとみられます。 警察と消防によりますと、６日午前７時ごろ美郷町金沢東根で「クマに足をやられた」と町内に住む７０代男性から消防に通報がありました。男性は当時田んぼで作業中で、背後から体長およそ１ｍのクマ１頭に襲われ、左足首をかまれました。男性を襲っ