ユーロ圏１０年債利回り格差仏８８、伊８４ｂｐと大きく逆転、仏内閣崩壊で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間16:53時点）（%） ドイツ2.719 フランス3.595（+88） イタリア3.556（+84） スペイン3.269（+55） オランダ2.882（+16） ギリシャ3.408（+69） ポルトガル3.126（+41） ベルギー3.29（+57） オーストリア3.029（+31） アイ