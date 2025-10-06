すごい怒ってるレスラーママが挑む、子育てというリング！離乳食作りはまるで試合!? ／ＷＷＭ -極悪レスラー、ママになる -（1）SNSで大バズりのワーキングレスリングママ育児コメディ！リング上では血と涙の雨を降らす極悪レスラーとして恐れられる「孤魔千（こまち）」こと小町さん。しかし、リングを降りれば彼女も一児の母。生後8か月の娘・小遥ちゃんを育てる新米ママなのです。職場ではリングで戦い、家ではベビーサークルの