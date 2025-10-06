JAXA＝宇宙航空研究開発機構の新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」打ち上げ予定日まで、あと2週間ほどになりました。HTV-X1を搭載した「H3」ロケット7号機の打ち上げ予定日時は、日本時間2025年10月21日10時58分頃。ISS＝国際宇宙ステーションに物資を補給した後も、独自のミッションを実施できるHTV-Xの初飛行に注目です。新型宇宙ステーション補給機HTV-XとはHTV-Xは2020年まで運用されていた宇宙ステーション補給機「HTV