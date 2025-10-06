北朝鮮の金正恩総書記が5000トン級の新型駆逐艦を視察しました。北朝鮮メディアはその様子を大々的に報じています。朝鮮中央通信によりますと、金正恩総書記は5日、最新兵器の展示会「国防発展2025」の参観日程の一環として、5000トン級の新型駆逐艦「崔賢」を視察しました。金総書記が駆逐艦へ乗り込み、艦内の設備を見て回る写真も紹介されています。韓国メディアは「崔賢」について、今年4月に進水した新型駆逐艦と報じていて、