ヤンキースのアーロン・ブーン監督が、「準備万端で臨み、再び勝利を収めて流れをこちらに持ってくるつもりだ」と逆転勝利を誓いました。MLB地区シリーズを争う、ア・リーグ東地区2位のヤンキースは、同地区首位のブルージェイズと対戦。初戦1-10、第2戦7-13と大量失点で連敗を喫し、窮地に追い込まれました。2連敗で後がなくなったヤンキースのブーン監督は、「野球とは不思議なゲームだ。敵地で2試合も惨敗すれば、世界が崩れ落