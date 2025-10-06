愛知県警本部＝名古屋市中区教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警熱田署捜査本部は6日、女児の楽器に体液を付けたなどとして、器物損壊と不同意わいせつの疑いで横浜市立小の教諭小瀬村史也容疑者（37）＝性的姿態撮影処罰法違反罪などで公判中＝を再逮捕した。逮捕は4回目。再逮捕容疑は2024〜25年の間、神奈川県内の施設で女児3人のリコーダーに体液を付着