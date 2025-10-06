自民党の高市新総裁は、政調会長に小林鷹之元経済安保担当大臣を起用する方針を固めました。【映像】高市氏「4人の候補者の皆様、全員活躍していただく」総裁選に出馬し敗れた小林氏は、決選投票では高市氏に投票したことを明らかにしています。高市氏は「一緒に戦った4人の候補者の皆様、全員もちろん活躍していただく」と話していました。小林氏は当選5回で、旧二階派の若手ホープとして期待されてきました。（ANNニュー