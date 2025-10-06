倒壊したイスラム寄宿学校の近くのモスクで祈る男性ら＝3日、インドネシア・シドアルジョ（AP＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシア国家災害対策庁は6日、東ジャワ州シドアルジョのイスラム寄宿学校で起きた建物倒壊の死者が計50人に上ったと発表した。倒壊から1週間が経過。重機も投入してこれまでにがれきの75％が撤去された。当局はいまだに行方が分からない生徒ら13人の捜索を続けている。建物の一部は隣の建物とつなが