楽天の則本昂大投手楽天の則本昂大投手（34）が海外フリーエージェント（FA）権の行使を検討していることが6日、関係者への取材で分かった。米大リーグ挑戦は選択肢の一つとみられる。7年契約の最終年だった今シーズンはやや不安定となり、途中で抑えの座を外れた。成績は56試合、3勝4敗16セーブ、防御率3.05。2013年に三重中京大からドラフト2位で入団し、新人から6年連続で2桁勝利を挙げるなど長らく先発としてチームに貢献