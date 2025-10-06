「大相撲・全日本力士選士権」（６日、両国国技館）横綱豊昇龍（立浪）が３年ぶり２度目の優勝を果たした。右腕に選士権章を巻き「うれしいね。次の九州場所に向けて頑張ります」と明るい口調で話した。決勝は秋場所の優勝決定戦で敗れた横綱大の里と対戦。左上手をつかんで前に出て、最後は上手投げで決着を付けた。「場所のことを思い出した。これから何度も対戦があると思うので、お互い頑張っていきたい」と誓いを新たに