ことしの「中秋の名月」は、10月6日。気象情報会社のウェザーニューズによりますと、このあと県内は雲が広がる予想ですが、新潟県で中秋の名月は「チャンスあり」ということです。場所によっては雲の切れ間から名月を楽しむことができそうです。 この後の県内の天気ですが……7日までは高気圧におおわれ県内は日中の気温が25℃前後の予想ですが、8日以降、気温が下がり、秋らしい天気となる見込みです。服装も半袖