ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「デブカリ」で働く女性たちに密着番組では、体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働く女性たちに密着した。まず登場したのは、リピート率No.1のベンティーさん(110kg)。口下手な40代男性のデートに同席し、メガサイズの小籠包を3口で完食するなど場を