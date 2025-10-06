「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）3位Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-R3M1（Razer）4位INZONE H9 II ブラックWH-G910N(B)（ソニー）5位G333 Gaming Earphones ブラックG333-BK（ロジクール）6位Razer BlackSh