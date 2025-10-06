松任谷由実が自身のinstagramを更新し、スイーツを食べている動画を披露した。 【動画】アルバム完成時の恒例となっているピーチメルバを食べる松任谷由実 ■ニューアルバムが完成し恒例のピーチメルバを食べるユーミン 11月18日にニューアルバム『Wormhole / Yumi AraI』をリリースする松任谷由実。40枚目となる新作は、あえて“Yumi AraI”名義を使用。もし、松任谷由実が肉体を離