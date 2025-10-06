シンガポールメディアの聯合早報は1日、中国の9月の中古住宅平均価格は前月から0．74％下がり、41カ月連続の下落になったと報じた。中国指数研究院が発表した調査データによると、中国100都市の9月の中古住宅平均価格は1平方メートル当たり1万3381元（約28万円）で、前年同月比では7．38％の下落となった。一方、新築住宅は1平方メートル当たり1万6926元（約36万円）で、前月から0．09％、前年同月から2．68％それぞれ上昇した。ま