6日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7747枚だった。うちプットの出来高が1万368枚と、コールの7379枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の1205枚（52円安98円）。コールの出来高トップは5万円の2313枚（590円高750円）だった。 コールプット 出来