6日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4万6809枚だった。うちコールの出来高が2万4033枚と、プットの2万2776枚を上回った。コールの出来高トップは5万円の3218枚（101円高110円）。プットの出来高トップは4万7000円の2697枚（165円）だった。 コールプット 出