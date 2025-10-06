6日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は907枚だった。うちプットの出来高が467枚と、コールの440枚を上回った。プットの出来高トップは2万3000円の125枚（12円）。コールの出来高トップは5万円の100枚（660円高965円）だった。 コールプット 出来高前日比