大阪府警は６日、公共料金の水増し請求などで会社から約１億円以上をだまし取ったとして会社員の男を逮捕したと発表しました。詐欺容疑で逮捕されたのは、大阪市中央区にある「御船ホールディングス」の経理課長だった山畑浩之容疑者（５８）です。警察によりますと山畑容疑者は２０１９年４月から２０２２年８月上旬までの間、当時勤務していた会社の経理課長として、「御船ホールディングス」の関連会社の電気・ガス・水道