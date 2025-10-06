バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver.」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 17時より予約受付開始、2026年4月発送予定。『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「マイティーストライクフリーダムガンダム」が最終決戦時をイメージした姿でMETAL ROBOT魂に登