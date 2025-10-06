自民党の高市総裁は６日、政調会長に小林鷹之・元経済安全保障相（５０）を起用する方針を固めた。小林氏は衆院当選５回で、党中堅の政策通として知られる。党役員に就くのは初めて。「穏健な保守」を掲げ、２回目の挑戦となった今回の総裁選では、５人中４位だった。