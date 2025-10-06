7人組アイドルグループ「SOMOSOMO」の頭脳として多くの楽曲で作詞も手がけるコモレビ ヒヨリが、スポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。巨大な目標「横浜アリーナ」を前に胸の内に迫った。（「推し面」取材班）この夏、SOMOSOMOは日本最大級の音楽フェス「SUMMER SONIC」（サマソニ）のステージに立った。誰もが憧れる大舞台。しかし、そこで見たのは、祝祭の熱狂だけではなかった。フードエリアに隣接したClub Que S