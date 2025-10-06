「日本ジオパーク」に認定された鹿児島県の「喜界島」（喜界島ジオパーク推進協議会提供）有識者らでつくる日本ジオパーク委員会は6日、東京都内で会合を開き、貴重な地形や地質が残る自然公園「日本ジオパーク」として、鹿児島県の「喜界島」を新たに認定した。全国の認定数は計48地域となる。喜界島はサンゴ礁が隆起してできた離島。豊かな自然や独自の文化が残る。日本ジオパークは、自然環境保護や教育・観光振興への取