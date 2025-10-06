米大リーグのポストシーズンで、多くの人に驚きを与えたのはドジャースの佐々木朗希だろう。大きな期待を背負い海を渡った今年、肩の痛みを訴えて５月以降は負傷者リスト入りしていたが、救援投手に苦しむチームの救世主となったと言っても過言ではない。９月下旬に復帰以降、完璧な投球を続ける佐々木の投球をデータで分析した。（デジタル編集部）ポストシーズンでの佐々木は、１日（日本時間２日）のワイルドカードシリーズ