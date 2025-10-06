1965年に公開されたミュージカル映画の傑作と言われる「サウンド・オブ・ミュージック」。今年＝2025年は60周年にあたる。映画の撮影が行われたオーストリア・ザルツブルクの魅力を知ってもらおうというイベント「サウンド・オブ・ミュージックFOREVER！」が、25日、大阪・関西万博で開かれ、人形劇による「サウンド・オブ・ミュージック」が披露された。マリオネット劇場 (c) Salzburger Marionettentheater人形劇を上演した