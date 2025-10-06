税金を入金していないので警察沙汰になるなどと、息子になりすまして82歳の女性から現金50万円をだまし取ったとして、福岡市の19歳の少年が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市に住む無職の少年（19）です。 警察によりますと、少年は今年7月7日、大分市内に住む82歳の女性の息子になりすまして「株取引の税金を払っていない関係で口座が凍結され、きょう中に50万円入金しないと警察沙汰になる。法律事務所の者