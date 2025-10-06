巨人が６日に行われた社会人チーム・ＳＵＢＡＲＵとの練習試合（東京ドーム）に６―２で勝利した。１１日から始まるＣＳファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に向け実施されたこの日の練習試合。打線は初回からリチャードの先制の２点適時二塁打などから一挙３点を獲得すると、続く２回にも泉口から２点適時打が飛び出し序盤から大量リードを奪った。投げては先発の西舘が２ランを被弾するなど２回２失点と課題も残したが、