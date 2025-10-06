「ドジャースネーション」は５日（日本時間６日）、「デーブ・ロバーツ、キム・ヘソンが地区シリーズでドジャースを助けると期待」との記事を配信した。フィリーズに先勝したドジャースだが、?韓国の至宝?キム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）はポストシーズンここまで出場ゼロ。だがロバーツ監督は敵地での会見で「ウィル（スミス）の状況を考えると、（ロースターには）捕手を３人抱える必要がある。トミー（エドマン）の不確実