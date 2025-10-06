大相撲の横綱豊昇龍（２６＝立浪）が６日、東京・両国国技館で開催された全日本力士選士権に出場。決勝で横綱大の里（２５＝二所ノ関）を上手投げで下して３年ぶり２度目の優勝を果たした。今年で８２回を数える歴史ある大会で、過去には叔父の元横綱朝青龍も２度優勝。優勝回数で肩を並べた豊昇龍は「３年ぶり２度目の優勝でうれしい。次の１１月場所に向けて頑張っていきたい」と胸を張った。決勝で当たった大の里とは秋場