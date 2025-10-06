【モデルプレス＝2025/10/06】ABEMAで放送されたオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』が、これまでに放送された『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新したことがわかった。【写真】「今日好き」成立カップルがラ