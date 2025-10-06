中日ドラゴンズの井上一樹監督が10月6日、中日新聞社を訪問。大島宇一郎オーナーに4位に終わった今シーズンの結果を報告し、「もう1ランク頑張って上がっていきましょう」と激励を受けました。3年連続最下位のチームを任された就任1年目は、主力のケガに悩まされながら、8月末には一時3位と0.5ゲーム差まで浮上したものの、9月に失速。それでもホームゲームの観客動員数は過去最