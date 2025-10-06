ヒルゼン高原センター真庭市蒜山上福田5日 10月5日、ジンギスカンを小学生にふるまうイベントが岡山県真庭市で開かれました。 鉄板の上でおいしそうな音を立てている真庭市の名物、ジンギスカン。キャベツと合わせて焼きたてが盛られます。 （小学生）「目標は5皿です。（Q.いけそう？）うん。（Q.自信は？）ない！自信はない！」 スタートの合図とともに、子どもたちはどんどん運ばれてく