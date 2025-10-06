タレントの岸田健作(46)が6日までに、自身のインスタグラムを更新し、2013年に交通事故により37歳で亡くなったタレントの桜塚やっくんから受け継いだ曲をライブで熱唱する動画をアップし、偲んだ。 【写真】亡き親友との２ショット12回目の命日に受け継いだ曲を熱唱「♪忘れないわ 貴方をいつまでも」 桜塚さんは2013年10月5日、ボーカルを担当していたバンド「美女♂menZ」のコンサートのため熊本に向かう途