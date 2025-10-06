「今はハマっていると思います」【もっと読む】ドジャース佐々木朗希もようやく危機感…ロッテ時代の逃げ癖、図々しさは通用しないと身に染みた？ドジャースの佐々木朗希（23）の抑え起用について、評論家の橋本清氏はこう言う。日本時間5日のフィリーズとの地区シリーズ初戦、2点リードの九回に登板。最速163キロをマークするなど、1安打無失点で初セーブを挙げた。2日のレッズ戦に続いて九回を締めくくった右腕は「何とかゼ